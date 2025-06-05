В милых платьях с одинаковым принтом: императрицу Масако и ее дочь — принцессу Айко — сфотографировали в аэропорту

Императрица Масако и принцесса Айко / © Getty Images

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Фотографы запечатлели японского императора Нарухито, его жену императрицу Масако и их дочь, принцессу Айко , в токийском аэропорту Ханеда. Императорская семья вернулась из двухдневной поездки в префектуру Окинава.

Мама с дочерью были одеты в милые платья с одинаковым флоритическим принтом. На Масако был сине-белый наряд, а на Айко — черно-белый.

Императрица надела сверху белый приталенный жакет с воротником-стойкой и без пуговиц, обула белые туфли с синими носками и подобрала белый клатч. Волосы она собрала в пучок, подчеркнула глаза черным карандашом, уши украсила синими серьгами с камнями, а к жакету прикрепила изысканную брошь с бриллиантами в виде листика.

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Императорская семья Японии / © Getty Images

Принцесса Айко подчеркнула талию тканевым поясом в тон платья и дополнила образ черными туфлями и кремовым клатчем. В ушах у нее были лаконичные серьги-гвоздики, а на шеи — цепочка с жемчужной подвеской.

Император был одет в синюю рубашку с флористическим принтом и короткими рукавами и классические серые брюки. А обул он черные туфли.