В мини и белых туфлях из кожи рептилии: принцесса Дельфина сходила на мессу с семьей

Ежегодная месса состоялась в церкви Нотр-Дам-де-Лакен в Лакене в память об усопших членах королевской семьи Бельгии.

Принцесса Дельфина с мужем / Фото: Getty Images

Принцесса Дельфина появилась на мероприятии, как всегда, в экстравагантном образе. Она надела короткое платье, колготы в сетку, была в синем пальто и в черном берете, а обула необычные белые туфли из кожи рептилии на устойчивых высоких каблуках. В руках у Дельфины был клатч-конверт, а также она немного перестаралась с макияжем.

Принцесса Дельфина / Фото: Getty Images

Кстати, Дельфина любит носить разную экстравагантную обувь, посмотрите ее некоторые выходы.

Принцесса Дельфина / Фото: Getty Images

Бельгийская принцесса Дельфина / Фото: Associated Press

Бельгийская принцесса Дельфина / Фото: Associated Press

На мероприятии также присутствовали король и королева Бельгии. Королева Матильда произвела впечатление сдержанным и элегантным образом и новой шляпой-таблеткой.

Читайте также: