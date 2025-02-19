В мини и белых туфлях из кожи рептилии: принцесса Дельфина сходила на мессу с семьей

Сестра бельгийского короля Филиппа вчера посетила мессу вместе с семьей.
Ежегодная месса состоялась в церкви Нотр-Дам-де-Лакен в Лакене в память об усопших членах королевской семьи Бельгии.
Принцесса Дельфина появилась на мероприятии, как всегда, в экстравагантном образе. Она надела короткое платье, колготы в сетку, была в синем пальто и в черном берете, а обула необычные белые туфли из кожи рептилии на устойчивых высоких каблуках. В руках у Дельфины был клатч-конверт, а также она немного перестаралась с макияжем.
Кстати, Дельфина любит носить разную экстравагантную обувь, посмотрите ее некоторые выходы.
На мероприятии также присутствовали король и королева Бельгии. Королева Матильда произвела впечатление сдержанным и элегантным образом и новой шляпой-таблеткой.
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