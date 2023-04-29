В мини и лаковых туфлях: какой мы видели Кейт Миддлтон за день до свадьбы с принцем Уильямом

Сегодня Кейт и Уильям празднуют 12-ю годовщину со дня своей свадьбы.

Мы уже вспоминали, как проходила одна из самых громких королевских свадеб в британской королевской семье.

Кейт Миддлтон, 28 апреля 2011 год / Фото: Getty Images

А пока хотим показать вам, как выглядела будущая жена принца Уильяма – Кейт Миддлтон, в 2011 году. Кейт вместе со своей мамой Кэрол и младшей сестрой Пиппой была запечатлена папарацци по прибытии в отель Goring Hotel, где они останавливались за день до свадьбы.

Кэтрин была одета в миниатюрное черное платье с мелким принтом в виде птиц и лаковые туфли на платформе. Короткий бежевый жакет и взъерошенная прическа завершали образ. На пальце Кейт сверкало кольцо с большим сапфиром.

Кейт Миддлтон, 28 апреля 2011 год / Фото: Getty Images

И будущая принцесса Уэльская, и ее мама Кэрол выглядели очень счастливыми в тон день и, наверняка, ощущали себя очень волнительно.

Кейт Миддлтон, 28 апреля 2011 год / Фото: Getty Images

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Сейчас, напомним, у принца Уильям и принцессы Кейт есть уже трое детей, младшему из которых – принцу Луи, на днях исполнилось пять лет. И, кажется, в жизни Уэльских почти ничего не меняется, разве что увеличивается количество детей. Многие поклонники четы уверенны, что Кейт еще родит четвертого малыша.

Свадьба Кейт и Уильяма, 29 апреля 2011 года / Фото: Getty Images

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