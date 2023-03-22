В мини-платье и длинном пальто: Дженнифер Энистон приехала на эфир

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер продолжают пиарить свой новый фильм "Убийство в Париже". Сегодня актеры посетили программу "Доброе утро, Америка" в Нью-Йорке.

54-летняя актриса выглядела просто великолепно в бежевом мини-платье, поверх которого надела длинное светлое пальто прямого кроя, и в нюдовых босоножках на высоких каблуках.

Ее стилист по волосам сделал актрисе, как всегда, очень стильную укладку, а в макияже она подчеркнула глаза и немного губы розовым блеском. На лице у нее были большие солнцезащитные очки со светлыми стеклами.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Днем ранее Энистон посетила "Вечернее шоу" с Джимми Фэллоном, куда также приезжала, чтобы прорекламировать свой новый фильм. На съемках звезда появилась в черном платье на одно плечо от Bottega Veneta стоимостью 2310 долларов и в черных босоножках.

Дженнифер Энистон и Джимми Фэллон / Фото: Getty Images

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