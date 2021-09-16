В мини-платье и красных туфлях на шпильках: новый министр иностранных дел Великобритании в объективах папарацци

В мини-платье и красных туфлях на шпильках: новый министр иностранных дел Великобритании в объективах папарацци

Элизабет Трасс, которую назначили главой британского МИД, в коротком наряде продемонстрировала стройные ноги.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил бывшего министра международной торговли Великобритании - Элизабет Трасс, новым министром иностранных дел страны.

Папарацци вчера, 15 сентября, подловили Трасс на Даунинг-стрит, 10. Выглядела она великолепно и была в отличном настроении. Видимо, политик полна сил, энергии и новых идей на новой должности.

Элизабет Трасс / Associated Press

Одета Лиз была в короткое обтягивающее синее платье с декольте и воротником, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру и ноги. Наряд министр сочетала с красными туфлями на шпильке и красной вместительной сумкой.

Элизабет Трасс / Associated Press

Элизабет Трасс / Associated Press

Волосы она распустила и подвела глаза черным карандашом. В качестве украшений Элизабет использовала золотые серьги-кольца в уши и крупную цепь на шею.

Ранее Трасс надела на работу коричневое платье с запахом длины миди, которое позволило ей продемонстрировать свои изящные коленки.

Элизабет Трасс / Associated Press

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