В мини-платье и лоферах: леди Амелия Виндзор на мероприятии в лондонской галерее

Леди Амелия Виндзор недавно побывала на летней вечеринке Национальной галереи в Лондоне. На светское мероприятие 27-летняя девушка приехала в черном миниатюрном платье на бретельках и грубых кожаных туфлях-лоферах от Miu Miu. В руках у Амелии была маленькая черная сумка с бантом на короткой ручке.

Королевская особа, которая в прошлом году была названа одной из самых красивых среди всех ее родственников в британской монаршей семье, дополнила свой образ многочисленными золотыми кольцами и браслетами на запястьях, а также золотой цепью на шее и несколькими серьгами-кольцами в ушах.

Волосы Амелия распустила и сделала, как обычно, очень легкий макияж, подчеркивающий ее выразительные глаза и пухлые губы.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход Амелия Виндзор сочетала платье с рюшами и туфли "Мэри Джейн" и приехала в таком образе на открытие выставки Solaire Culture, которая состоялась в Лондоне.

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