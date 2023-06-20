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В мини-платье и лоферах: леди Амелия Виндзор на мероприятии в лондонской галерее

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
680
Время на прочтение
1 мин
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В мини-платье и лоферах: леди Амелия Виндзор на мероприятии в лондонской галерее

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Внучатая двоюродная племянница королевы Елизаветы II появилась в светском обществе.

Леди Амелия Виндзор недавно побывала на летней вечеринке Национальной галереи в Лондоне. На светское мероприятие 27-летняя девушка приехала в черном миниатюрном платье на бретельках и грубых кожаных туфлях-лоферах от Miu Miu. В руках у Амелии была маленькая черная сумка с бантом на короткой ручке.

Королевская особа, которая в прошлом году была названа одной из самых красивых среди всех ее родственников в британской монаршей семье, дополнила свой образ многочисленными золотыми кольцами и браслетами на запястьях, а также золотой цепью на шее и несколькими серьгами-кольцами в ушах.

Волосы Амелия распустила и сделала, как обычно, очень легкий макияж, подчеркивающий ее выразительные глаза и пухлые губы.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images
Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход Амелия Виндзор сочетала платье с рюшами и туфли "Мэри Джейн" и приехала в таком образе на открытие выставки Solaire Culture, которая состоялась в Лондоне.

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Дата публикации
Просмотры
680
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