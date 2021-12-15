В мини-платье и пальто цвета марсала: Сара Йоркская презентовала дебютную книгу

Недавно Сара Фергюсон выпустила дебютную книгу, которая называется называется Her Heart for a Compass ("Ее сердце для компаса").

Вчера, 14 декабря, состоялась презентация книги Сары в Museo Ninfeo в Риме, в Италии. 61-летняя мама принцесс Беатрис и Евгении выглядела замечательно и была одета в черное короткое платье и короткое пальто цвета марсала. Она была в черных прозрачных колготах и обута в черные кожаные балетки, а в руках держала свою книгу с очень красивой обложкой.

Свои рыжие волосы Сара Фергюсон собрала заколкой сзади, надела серьги-висюльки, сделала насыщенный макияж глаз и подчеркнула губы полупрозрачным блеском.

Сара Йоркская / Getty Images

Ранее в интервью журналу Hello! герцогиня рассказывала о том, что уже больше 24 лет ходит на терапию к психологу, чтобы разобраться со своими внутренними проблемами. Мать Сары бросила семью и повторно вышла замуж, а сама Сара долгие годы винила себя в том, что ее мама так с ней поступила. Со своими дочерьми у Сары очень теплые отношения.

Сара Йоркская с дочками / Associated Press

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