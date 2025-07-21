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В мини-платье и с бойфрендом: принцесса Александра на празднике в Монако
Племянница князя Монако Альбера II и ее бойфренд посетили праздничное мероприятие вместе с остальными членами княжеской семьи.
Княжеская семья Монако собралась вчера на праздничном мероприятии в честь 20-летнего правления князя Альбера II. На торжествах присутствовали княгиня Шарлин и их дети — принц Жак и принцесса Габриэлла.
Также торжества на Дворцовой площади в Монако посетила принцесса Александра Ганноверская и ее возлюбленный Бен Сильвестр Штраутманн.
Принцесса Александра, которая в этот день отпраздновала 26-летие, приехала на праздник в мини-платье, в руках держала сумку Chanel, у нее на шее была золотая цепочка, волосы распущены и легкий макияж на лице. Ее бойфренд Бен был в сером костюме, голубой рубашке и с галстуком.
Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Александра и ее бойфренд посещали летний бал в Музее декоративно-прикладного искусства в Париже.