В мини-платье и с бойфрендом: принцесса Александра на празднике в Монако

Бен Сильвестр Штраутманн и принцесса Александра / © Getty Images

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Княжеская семья Монако собралась вчера на праздничном мероприятии в честь 20-летнего правления князя Альбера II. На торжествах присутствовали княгиня Шарлин и их дети — принц Жак и принцесса Габриэлла.

Также торжества на Дворцовой площади в Монако посетила принцесса Александра Ганноверская и ее возлюбленный Бен Сильвестр Штраутманн.

Бен Сильвестр Штраутманн и принцесса Александра / © Getty Images

Принцесса Александра, которая в этот день отпраздновала 26-летие, приехала на праздник в мини-платье, в руках держала сумку Chanel, у нее на шее была золотая цепочка, волосы распущены и легкий макияж на лице. Ее бойфренд Бен был в сером костюме, голубой рубашке и с галстуком.

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Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Александра и ее бойфренд посещали летний бал в Музее декоративно-прикладного искусства в Париже.

Бен Сильвестр Штраутманн и принцесса Александра / © Getty Images