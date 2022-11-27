В мини-платье и с ярким акцентом в образе: леди Амелия Виндзор в лондонской галерее

Леди Амелия Виндзор присутствовала на презентации новой коллекции украшений бренда Salome в галерее MTArt, где также был представлен портрет 27-летней королевской особы.

Он был написан художницей Клэр Лакстон, которая создала портреты гостей, в том числе Амелию, в стиле эпохи Возрождения. На картине Амелия одета в белое платье с открытыми плечами и серьги из новой коллекции. По словам художницы, сусальное золото, которое Амелия держит на портрете, "олицетворяет собой сокровища мира природы".

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Леди Амелия пришла на презентацию в коротком черном платье, которое сочетала с черными плотными колготами и высокими кожаными сапогами. Красок ее осеннему образу добавила оранжево-розовая шелковая сумка с кулиской и цветочным принтом и короткая розовая куртка

(листайте фото вправо)

Как пишет Vogue, Амелия Виндзор надела на мероприятие серьги которые названы в ее честь "Амелия" из веганского жемчуга из новой коллекции бренда. Это веганские серьги-кольца с жемчугом, не содержащие каких-либо продуктов животного происхождения, в отличие от некоторых искусственных жемчужин, в покрытии которых используется рыбья чешуя. Средства, вырученные от продажи этих сережек, будут переданы в благотворительный проект Cross River Gorilla Project, посвященный защите горилл, находящихся под угрозой исчезновения, и их среды обитания в тропических лесах, покровителем которой является Амелия.

Читайте также: