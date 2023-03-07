В мини-платье и пальто с принтом: принцесса Евгения посетила особенное для себя место

Принцесса Йоркская Евгения сейчас ждет второго ребенка, который должен родиться летом. А еще по-прежнему много времени уделяет своим благотворительным проектам.

В своем блоге в Instagram принцесса Евгения опубликовала фотоотчет со встречи с благотворительной организацией @the.rnoh.charity.

"Я так горжусь тем, что являюсь покровителем @the.rnoh.charity - благотворительной организации, которая заботится и поддерживает всех пациентов Королевской национальной ортопедической больницы @rnohnhs", - написала принцесса.

Ее Высочество посетила блок протезирования и встретилась с двухлетней девочкой, которая перенесла выборную двустороннюю ампутацию и только что получила первую пару протезов.

"Она удивительно смелая молодая девушка, а персонал и сиделки в RNOH делают невероятную работу, чтобы дать ей возможность ходить, пока она растет. Пози, Дейзи, Скарлетт, Роберт и все пациенты РНОХ совершенно замечательные и настоящие легенды. Для меня большая честь познакомиться со всеми вами. Хх", - написала Евгения.

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В Королевской национальной ортопедической больнице принцессе Евгении делали операцию из-за сколиоза. Об этой истории мало кто знал до свадьбы принцессы, когда она специально выбрала платье с глубоким вырезом на спине, чтобы продемонстрировать свой шрам, полученный после операции.

В 12 лет Евгения перенесла операцию из-за сколиоза. Долгое время она стеснялась этого шрама, но именно на свадьбе решила всем его показать. Таким образом принцесса отметила, что не нужно стесняться каких-то своих недостатков, и поблагодарила людей, которые помогли ей вылечиться и справиться с проблемой.

Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка / Фото: Associated Press

Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка / Фото: Associated Press

На встрече Евгения была в пальто с принтом "собачий зуб" и в высоких кожаных сапогах на каблуках, а также в черном коротком платье.

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