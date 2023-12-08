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В мини-платье и высоких сапогах: принцесса Евгения приехала на концерт в Вестминстерское аббатство

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В мини-платье и высоких сапогах: принцесса Евгения приехала на концерт в Вестминстерское аббатство

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Принцесса Евгения стала гостьей рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве.

Мать двоих детей выбрала для светского выхода с семьей приталенное черное платье-пальто, которое переливалось стразами, сочетая его с плотными черными колготами и высокими кожаными сапогами на каблуках. В руках Евгения несла маленькую бордовую сумку из кожи крокодила на короткой ручке.

Принцесса Евгения / © Getty Images
Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Принцесса распустила и красиво уложила волосы, сделала насыщенный макияж глаз и подчеркнула губы, надела золотые серьги-висюльки и несколько золотых колец на пальцы. Евгения сияла, когда ее сфотографировали репортеры по пути в аббатство.

Но больше всего сияла принцесса Уэльская Кэтрин – хозяйка вечера. Она выбрала белоснежный аутфит и прибыла раньше, чем остальные гости в аббатство.

Кейт и Уильям с детьми прибыли на рождественский концерт / © Associated Press
Кейт и Уильям с детьми прибыли на рождественский концерт / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
149
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