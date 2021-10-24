В мини-платье и высоких сапогах: светский выход принцессы Евгении

Принцесса Евгения Йоркская тесно связано со сферой искусства.

Принцесса работает в лондонском филиале знаменитой галереи современного искусства Hauser & Wirth. Она начала там работать в качестве помощника директора, а в 2017 году стала директором галереи. Сейчас Евгения еще и в декретном отпуске, но это не отменяет рабочих встреч и мероприятий.

Принцесса Евгения / Getty Images

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На этой неделе принцесса посетила "Art Is Freedom", выставку переживших современное рабство, которую курирует благотворительная организация Hestia, на площади Патерностер в Лондоне. На публичном мероприятии Ее Высочество появилась в черном мини-платье и короткой жилетке сверху. У принцессы были распущены волосы, в ушах были золотые серьги, а на лице насыщенный макияж глаз. Обута Евгения была в высокие черные сапоги на каблуках.

Принцесса Евгения / Getty Images

Также, напомним, известно, что Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк посещали вчера свадьбу принца Филиппоса и его супруги Нины Флор, которая состоялась в Афинах. Там же присутствовала старшая сестра Евгении, недавно ставшая мамой – принцесса Беатрис.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Getty Images

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