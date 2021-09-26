В мини-платье и за руку с Гарри: Меган Маркл выступила на фестивале в Нью-Йорке

В мини-платье и за руку с Гарри: Меган Маркл выступила на фестивале в Нью-Йорке

Вчера принц Гарри и его супруга Меган выступили с речью в рамках фестиваля Global Citizen в Нью-Йорке.

Это ежегодное концертное мероприятие, которое проводится на Большой лужайке в Центральном парке. В этом году фестиваль был посвящен вакцинации от COVID-19, а Сассекские выступали на сцене с речью.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

40-летняя герцогиня Сассекская вышла на публику в молочно-белом мини-платье с цветочной аппликацией и короткими рукавами от Valentino. Из украшений на Меган снова были часы от Cartier, несколько золотых браслетов, помолвочное и обручальное кольца были на пальце, а на другой руке на пальце сверкало кольцо с большим камнем. Волосы Меган собрала сзади, оставив спереди несколько прядей, а в макияже сделала акцент на глазах. Также в ушах у нее сверкали те же серьги, что и во время прошлого выхода - серьги Cartier из белого золота с бриллиантами Маркл надевала на свою свадьбу в 2018 году.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

Обута герцогиня была в черные туфли-лодочки, а в руках у нее была маленькая черная сумка Lady Dior. Также поверх платье она надела черное длинное пальто.

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

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Принц Гарри был в черном костюме и белоснежной рубашке. От галстука он отказался, а верхние пуговицы его рубашки были расстегнуты. Он не выпускал руку Меган из своей руки. Пара улыбалась. Хотя было заметно, что принц волновался и на публике он всегда чувствует себя не очень уверенно. Зато герцогиня Сассекская блистала во всей красе и была максимально уверенна в себе.

Меган Маркл / Associated Press

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

После мероприятия пару сфотографировали папарацци, когда они покидали Центральный парк.

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Свадьба Меган и Гарри (15 фото)

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