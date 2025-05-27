В мини-платье и за руку с бойфрендом: принцесса Александра попала под прицел папарацци в Монако

Принцесса Александра Ганноверская и ее бойфренд / © Getty Images

Реклама

Младшая дочь принцессы Монако Каролины (сестры правящего князя Альбера II) и ее возлюбленный Бен Сильвестр Штраутманн посетили мероприятие вместе с князем Альбером II и княгиней Шарлин.

Принцесса Александра появилась на публике в белом трикотажном мини-платье с кружевным воротником, обута в кожаные туфли на каблуках, а в руках несла кожаную сумку на короткой ручке. На шее у принцессы было несколько золотых цепочек, в ушах серьги, а на лице солнцезащитные очки.

Бен Сильвестр Штраутманн и принцесса Александра Ганноверская / © Getty Images

Ее бойфренд надел темно-синий пиджак, голубую рубашку и серые брюки с кожаным ремнем. Александра держала возлюбленного пор руку.

Реклама

Напомним, в начале мая пару запечатлели во время 7-го этапа чемпионата мира FIA Formula E 2025 года на трассе Монако в Монте-Карло.