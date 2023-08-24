В мини-платье и забавных очках: именинница леди Амелия Виндзор поделилась новым фото с поклонниками

Леди Амелии исполняется 28 лет. Она младшая дочь Джорджа Виндзора, графа Сент-Эндрюса, и Сильваны Виндзор, графини Сент-Эндрюс. Внучка принца Эдварда, герцога Кентского и праправнучка короля Георга V.

В порядке наследования британского престола девушка занимает аж 43 место и вряд ли, когда либо, она его возглавит.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Леди Амелия училась в частном католическом пансионе святой Марии в Беркшире и собиралась связать свою карьеру с журналистикой. После окончания школа провела годичный перерыв в Индии и Таиланде, прежде чем изучать французский и итальянский языки в Эдинбургском университете.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Также она работает моделью и сотрудничает с модельным агентством Storm Model Management. Ее выходы на подиум мы неоднократно могли наблюдать.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Девушка ведет публично страницу в Instagram и на днях поделилась очередным фото с какого-то мероприятия на свежем воздухе, где появилась в коротком вязаном полосатом сарафане и солнцезащитных очках в забавной оправе.

Живет Амелия Виндзор в квартире в Ноттинг-Хилле в Западном Лондоне.

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