В мини-платье от Miu Miu: принцесса Мария-Олимпия сверкнула стройными ногами на фэшн-мероприятии

Принцесса Греции Мария-Олимпия приехала в Канны и уже посетила несколько мероприятий.

27-летняя знаменитость выглядела шикарно, когда посетила вечеринку в летнем клубе Miu Miu, одетая в замшевое мини-платье без рукавов и с поясом на талии от этого бренда, которое дополнила парой кожаных туфель-слингбэков на каблуках.

В руках у девушки была маленькая черная сумка на небольшой ручке, она распустила волосы, которые развивались на ветру, сделала легкий дневной макияж в теплых оттенках и светлый маникюр. От других украшений Мария-Олимпия отказалась.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Ранее принцесса Мария-Олимпия присутствовала на ужине Michel Kors, прошедшем на пляже Мартинес в Каннах. Там она появилась в коричневом платье на широких бретельках, с глубоким вырезом на декольте и широким поясом, подчеркивающим ее тонкую талию.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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