В мини-платье с цветочным принтом: принцесса Мария-Олимпия на презентации в Лондоне

В мини-платье с цветочным принтом: принцесса Мария-Олимпия на презентации в Лондоне

Её королевское высочество Мария-Олимпия, принцесса Греции и Дании - старшая дочь греческого принца Павла и кронпринцессы Греции Марии-Шанталь была запечатлена на светском мероприятии в Лондоне.

25-летняя принцесса, которой когда-то приписывали отношения с принцем Гарри (еще до того, как он встретил свою нынешнюю супругу Меган Маркл), приняла участие в презентации коллаборации Olympia of Greece и The Organic Pharmacy Glow. Светское мероприятие проходило в клубе Isabel в Лондоне.

Принцесса Греции совместно с косметическим брендом натуральной косметики презентовала совместную линейку. Перед камерами фотографов Мария-Олимпия появилась в коротком голубом платье с мелким цветочным принтом, у наряда был интересный черный воротник и широким кожаным поясом Мария-Олимпия подчеркнула талию. Обула принцесса кожаные босоножки на платформе, на шее у нее сверкала подвеска "кошачий глаз", несколько браслетов было на запястьях, а маникюр был выполнен в светлом оттенке.

Принцесса Мария-Олимпия / Getty Images

Прическа у Ее Высочества была максимально простой, как и макияж. С улыбкой на лице девушка блистала перед камерами.

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