В мини-платье с кейпом и босоножках на шпильке: принцесса Катарина-Амалия блистала на праздновании Дня короля

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

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Это национальный праздник, который отмечают в Нидерландах. С 2014 года празднуется 27 апреля (если приходится на воскресенье, празднуется 26 апреля), как выпало в этом году.

21-летняя принцесса Оранская, которой предстоит следующей взойти на нидерландский престол, появилась на торжествах в коротком голубом платье-накидке от Ralph Lauren, к которому подобрала серебристые босоножки на высоких каблуках, несколько золотых браслетов на запястьях, а также надела кольцо и сделала нюдовый маникюр.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

У Катарины-Амалии были распущены ее длинные белокурые волосы, в ушах были двойные серьги-кольца, а также легкий дневной макияж на лице. Девушки сияла, общаясь с публикой, как и ее мать королева Максима.

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К наследной принцессе приковано много внимания публики, поскольку именно ей предстоит стать новой королевой Нидерландов, вернув в страну еру королев. До того, как на престол взошел ее отец король Виллем-Александр 30 апреля 2013 года, страной правили женщины — сперва его мама Беатрикс, а до этого ее мама — королева Юлиана.

Королева Максима с дочерьми / © Getty Images