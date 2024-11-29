В мини-платье с оборками: Кэрри Джонсон сходила на коктейль с подругой

Супруга экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – Кэрри Джонсон – поделилась в своем блоге в Instagram новым снимком.
36-летняя Кэрри Джонсон сходила выпить по коктейлю с подругой. Для выхода в свет многодетная мать выбрала короткое синее платье в мелкий цветочный принт и с кружевной оборкой, была в черных колготах и обула высокие кожаные сапоги на каблуках.
У Кэрри были распущены и небрежно уложены белокурые волосы, она сделала легкий макияж и дополнила образ подвеской на шее, серьгами-кольцами в ушах, кольцом на указательном пальце и ярким маникюром.
"День разговоров за бокалом @luisazissman", - подписала фотографию Кэрри.
С тех пор, как Борис Джонсон сложил с себя полномочия премьер-министра его супруга Кэрри стала реже появляться в светском обществе и больше сосредоточена на воспитании их троих детей. Фотографиями из своей повседневной жизни она часто и делится в соцсетях.
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