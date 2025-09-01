ТСН в социальных сетях

В мини-платье с пикантным декольте: Иванка Трамп продемонстрировала кокетливый образ

Дочь президента США маленьким красивым платьем подчеркнула стройную фигуру.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп порадовала фолловеров в Instagram новой фотографией с отдыха, на которой продемонстрировала кокетливый аутфит.

Дочь президента США позировала на террасе с видом на водоем. На ней было короткое белое платье с ярким флористическим принтом, тонкими бретельками, декоративными бледно-розовыми пуговицами и пикантным V-образным вырезом. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру и красивые загорелые ноги женщины.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Трамп распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и украсила уши лаконичными золотыми серьгами.

Напомним, ранее Иванка Трамп показала милые снимки с подросшим сыном.

