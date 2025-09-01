- Дата публикации
В мини-платье с пикантным декольте: Иванка Трамп продемонстрировала кокетливый образ
Дочь президента США маленьким красивым платьем подчеркнула стройную фигуру.
Иванка Трамп порадовала фолловеров в Instagram новой фотографией с отдыха, на которой продемонстрировала кокетливый аутфит.
Дочь президента США позировала на террасе с видом на водоем. На ней было короткое белое платье с ярким флористическим принтом, тонкими бретельками, декоративными бледно-розовыми пуговицами и пикантным V-образным вырезом. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру и красивые загорелые ноги женщины.
Трамп распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и украсила уши лаконичными золотыми серьгами.
