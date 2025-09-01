В мини-платье с пикантным декольте: Иванка Трамп продемонстрировала кокетливый образ

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Реклама

Иванка Трамп порадовала фолловеров в Instagram новой фотографией с отдыха, на которой продемонстрировала кокетливый аутфит.

Дочь президента США позировала на террасе с видом на водоем. На ней было короткое белое платье с ярким флористическим принтом, тонкими бретельками, декоративными бледно-розовыми пуговицами и пикантным V-образным вырезом. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру и красивые загорелые ноги женщины.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Трамп распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и украсила уши лаконичными золотыми серьгами.

Реклама

Напомним, ранее Иванка Трамп показала милые снимки с подросшим сыном.