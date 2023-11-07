Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В мини-платье с плиссировкой и сатиновых милях: Эмили Ратажковски продемонстрировала эффектный лук

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
109
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В мини-платье с плиссировкой и сатиновых милях: Эмили Ратажковски продемонстрировала эффектный лук

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Известная модель подчеркнула стройные ноги и бронзовый загар коротким платьем.

Эмили Ратажковски посетила фэшн-церемонию CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке. Перед камерами звезда появилась в мини-платье нежно-салатового оттенка от бренда Tory Burch.

Наряд был полностью украшен мелкой плиссировкой и красиво подчеркивал фигуру Эмили. На талии у платья было украшение в виде широкого пояса, а также его украшал один свободный рукав до локтя.

Платье было разработано дизайнером Тори Берч для коллекции весна-лето 2024, а дополнила Эмили его бриллиантовым браслетом Brilliant Earth и сатиновыми мюлями в цвет платья.

Эмили Ратажковски / © Associated Press
Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

На мероприятии Ратажковски позировала с создательницей своего лука Тори Берч, которая пришла в синем платье с асимметричным декольте и необычным двухъярусным подолом.

Эмили Ратажковски и Тори Берч / © Associated Press
Эмили Ратажковски и Тори Берч / Фото: Associated Press

Мероприятие состоялось в Американском музее естественной истории и на нем вручали награды лучшим дизайнерам и всем тем, кто сделал свой весомый вклад в развитие американской моды. Также среди гостей церемонии были Ким Кардашьян в готическом платье с крестами от бренда Chrome Hearts и актриса Ванесса Хадженс в платье с пышной юбкой и разрезом от модельера Веры Вонг.

Читайте также:

Как Эмили Ратаковски приходит в себя после измены мужа

Как Эмили Ратаковски приходит в себя после измены мужа

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
109
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация