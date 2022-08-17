В мини-платье с принтом и стильных очках: Кайли Дженнер покаталась на яхте

Кайли Дженнер показала фолловерам в Instagram свой летний образ с прогулки на яхте.

Звезда реалити позировала на камеру в бежевом мини-платье в полоску и с принтом. Наряд прекрасно сидел на ее пышных формах и подчеркивал обольстительный бюст.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Волосы Кайли распустили, надели на лицо стильные черные очки, а уши украсили жемчужными серьгами. Возле нее лежала соломенная сумочка с черными ручками.

На другой фотографии Кайли запечатлена вместе со своей 4-летней дочерью Сторми, которая была одета в светлое платье и белые сандалии.

Кайли Дженнер с дочерью / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Напомним, недавно Дженнер отпраздновала свое 25-летие. По этому случаю она устроила вечеринку, на которую пришли ее парень, мама, сестры и друзья. Ким и Кайли выбрали для пати сексуальные обтягивающие платья, а Кендалл – золотистый асимметричный костюм.

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