В мини-платье цвета хаки и лодочках на шпильке: Меган Маркл блеснула стройными ногами
Меган Маркл и принц Гарри встретились с молодыми активистами во время визита в Batyr, программу по вовлечению в вопросы психического здоровья, в Технологическом университете Суинберна в Хоторне.
Чета Сассекских открыто поговорила о своем психическом здоровье и использовании социальных сетей во время посещения организации, занимающейся помощью молодежи.
Batyr — это австралийская благотворительная организация, занимающаяся вопросами психического здоровья молодежи, которая фокусируется на профилактическом образовании и раннем вмешательстве, работая в основном с молодыми людьми, чтобы уменьшить стигму и побудить нуждающихся в помощи обращаться за ней.
В ходе беседы с молодыми людьми, входящими в группу, Меган Маркл отметила, что на протяжении 10 лет ее ежедневно травили и атаковали в социальных сетях, и что она «самый затравленный человек во всем мире», цитирует слова герцогини журнал People.
В этот раз на герцогине Сассекской было платье цвета хаки от Friends with Frank, черные колготы и черные туфли-лодочки из замши Manolo Blahnik. Волосы Меган распустила, красиво их уложив, надела кольца logan hollowell, часы Сartier и браслет Love от Сartier, на лице у нее был легкий макияж в теплых оттенках.
Ранее днем Меган и принц Гарри посетили еще одно мероприятие в рамках своего визита в Австралию, где герцогиня блистала в джинсах, плаще и кроссовках.