В мини-платье цвета лайма: леди Амелия Виндзор сходила на тусовку в Лондоне

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

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Британская аристократка посетила вечеринку по случаю предварительного просмотра летней выставки Королевской академии 2025 года в Берлингтон-хаусе в Лондоне.

На мероприятие 29-летняя Амелия приехала в коротком платье цвета лайма и обута в черные грубые ботинки из кожи от Miu Miu. У девушки были распущены белокурые волосы и легкий макияж подчеркивал ее естественную красоту, а из украшений Амелия надела несколько золотых браслетов и несколько колец на пальцы.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Леди Амелия Виндзор с улыбкой на лице позировала фотографу, стоя перед камерой.

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В прошлый раз мы видели мисс Виндзор еще в мае, когда девушка посещала Chelsea Flower Show. Тогда она появилась на публике в полосатом макси-платье и розовом кардигане.

Леди Амелия Виндзор на выставке цветов в Челси / © Getty Images