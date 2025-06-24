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В мини-платье цвета лайма: леди Амелия Виндзор сходила на тусовку в Лондоне
Леди Амелия Виндзор побывала на очередной лондонской вечеринке.
Британская аристократка посетила вечеринку по случаю предварительного просмотра летней выставки Королевской академии 2025 года в Берлингтон-хаусе в Лондоне.
На мероприятие 29-летняя Амелия приехала в коротком платье цвета лайма и обута в черные грубые ботинки из кожи от Miu Miu. У девушки были распущены белокурые волосы и легкий макияж подчеркивал ее естественную красоту, а из украшений Амелия надела несколько золотых браслетов и несколько колец на пальцы.
Леди Амелия Виндзор с улыбкой на лице позировала фотографу, стоя перед камерой.
В прошлый раз мы видели мисс Виндзор еще в мае, когда девушка посещала Chelsea Flower Show. Тогда она появилась на публике в полосатом макси-платье и розовом кардигане.