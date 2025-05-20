В мини-платье цвета лимонного сорбета: Зара Тиндалл сходила с мужем на тусовку

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

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Фотографией Майк Тиндалл поделился в своем блоге в Instagram.

Для выхода в свет Зара выбрала платье-мини от LEO LIN цвета лимонного сорбета, с короткими рукавами, цветочной аппликацией и тонким поясом на талии, сочетая наряд с золотыми туфлями-лодочками Julia Mays и серебристым клатчем Anya Hindmarch.

У миссис Тиндалл были распущены волосы, она дополнила образ золотыми серьгами и браслетом, золотым кольцом и темным маникюром. Ее муж Майк надел синий пиджак, светлую рубашку и песочные брюки в сочетании с замшевыми туфлями.

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Зара смело носит мини, а ее поклонники пришли в восторг от такого аутфита британки. Они буквально засыпали страницу Майка комплиментами для его жены.

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

«Она выглядит прекрасно в этом желтом платье», «Мне очень нравится все в ее образе: прическа забавная и стильная, цвет платья отлично подходит к ее тону кожи, дизайн платья современный, длина платья ИДЕАЛЬНАЯ, потому что оно стильное, но скромное и подчеркивает ее великолепные формы», «Я не могу любить это больше!!!! Абсолютное совершенство — цвета, посадка, пропорции», — пишут фолловеры.

Напомним, на днях мы показывали, какой образ Зара Тиндалл выбрала для повседневной жизни.

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images