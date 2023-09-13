В мини-шортах и балетках Chanel: Меган Маркл продефилировала за руку с Гарри на Invictus Games

Принц Гарри с женой Меган Маркл посещают соревнования в рамках Invictus Games, которые проходят в немецком Дюссельдорфе.

Герцог и герцогиня Сассекские посетили матч по баскетболу на колясках между Украиной и Австралией во время четвертого дня "Игр непокоренных 2023".

Меган и Гарри на Invictus Games / Фото: Getty Images

42-летняя Меган появилась на публике в черном топе, молочном жакете с контрастной окантовкой от J.Crew Giselle и коротких шортах с высокой талией от Staud Luisa с поясом от Givenchy и была обута в бежево-черные балетки с открытой пяткой от Chanel. Длинные волосы Меган были распущены, в ушах серьги, на пальцах несколько колец, а маникюр выполнен в светлом оттенке.

Меган и Гарри на Invictus Games / Фото: Getty Images

Она шла, держась за руку с принцем Гарри в зале, где проходили соревнования и широко улыбалась публике. Днем ранее, когда Меган только приехала к мужу в Германию, ее сфотографировали за руку с Юлией "Тайрой" Паевской, во время мероприятия на Invictus Games.

Меган, Гарри и Юлия Паевская на Invictus Games в Дюссельдорфе / Фото: Getty Images

Это уже шестые «Игры» после предыдущих мероприятий в Лондоне, Орландо, Сиднее, Гааге и Торонто, где Меган и Гарри впервые появились на публике как пара в 2017 году. Адаптивные спортивные соревнования для травмированных, больных и раненых военнослужащих и ветеранов являются детищем Гарри и были созданы им в 2014 году.

Читайте также: