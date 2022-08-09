В мини-шортах и боди с вырезами: Ева Лонгория прогулялась по городу

Ева Лонгория показала подписчикам в Instagram новый снимок из своей повседневной жизни. На нем актриса запечатлена во время прогулки по городу.

Одета Ева в бежевое боди с вырезами в зоне декольте и на талии, а также в джинсовые мини-шорты, которые прекрасно подчеркнули ее стройные ноги.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Аутфит она дополнила белыми кроссовками и широкополой шляпой.

"Счастливый вторник! Обязательно добавьте немного красок в свою неделю", — написала Лонгория.

Напомним, в прошлый раз Ева продемонстрировала аутфит в обтягивающем платье с обнаженной спиной. Образ она дополнила прической "лошадиный хвост".

Читайте также: