В мини-юбке и цветастой блузке: Сара Йоркская показала, как съездила в Нью-Йорк

Сара часто бывает с рабочими визитами в США.

64-летняя герцогиня Йоркская выбрала черную плиссированную юбку и яркий синий жакет, которые она дополнила разноцветной блузкой в ​​стиле 70-х, черными колготками и ботинками на каблуках. В таком аутфите герцогиня появилась на улицах Нью-Йорка, где покупала хот-дог и общалась с поклонниками, а также фотографировалась.

"Мне посчастливилось быть в Нью-Йорке на Неделе климата в этом году и хочу провести вас за кулисы! Было так вдохновляюще встретить столько мотивированных молодых людей, которые стремятся сделать будущее гораздо более позитивным. Не могу дождаться второго дня! #climateweeknyc #climateweek", - написала Сара в подписи под видео.

Герцогиня Йоркская взяла с собой сумку с цветочным принтом, идеально сочетающуюся с ее ярким ансамблем, сделала укладку и выразительный макияж.

Недавно, Сара публиковала пост в память о своей матери Сьюзен Мэри Райт.

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