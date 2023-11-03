В мини-юбке и грубых ботинках: леди Амелия Виндзор посетила модный ивент

Леди Амелия Виндзор присутствовала на VIP-коктейле, посвященном открытию крупнейшего флагманского магазина Sezane в Лондоне.

Девушка выбрала для светского выхода классический черный наряд и появилась перед фотографами в черном свитере в рубчик с высокой горловиной, мини-юбке с поясом на талии, плотных колготах и высоких кожаных ботинках. В руках Амелия держала небольшую сумку, декорированную бантом, а также свой образ дополнила несколькими золотыми кольцами, серьгами в виде сердец, лаконичным макияжем, подчеркнув пухлые губы, а белокурые волосы просто расчесала по пробору.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Ранее в черном мини и лоферах мы видели леди Амелию на другом мероприятии. Тогда компанию ей составила возлюбленная Ромео Бекхэма – модель Миа Риган.

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