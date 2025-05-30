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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В мини-юбке и кроссовках: рассматриваем теннисный лук принцессы Дианы

Принцесса Уэльская Диана любила заниматься спортом. Особенно она любила балет и теннис.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Диана

Принцесса Диана / © Associated Press

На этом архивном фото принцесса Уэльская держит в руках теннисную ракетку, подаренную ей западногерманской звездой тенниса Штеффи Граф в эксклюзивном клубе Vanderbilt Racquet Club в Лондоне.

Принцесса Уэльская Диана / © Associated Press

Принцесса Уэльская Диана / © Associated Press

В тот день Диана и Штеффи сыграли парный матч. Принцесса была одета в белый топ и полосатую мини-юбку в складку, сверху набросила кардиган и обута была в белые кроссовки.

Принцесса Уэльская Диана / © Associated Press

Принцесса Уэльская Диана / © Associated Press

Кроме тенниса принцесса Уэльская любила танцы и особенно балет. Она даже посещала танцевальные уроки, хотя это ее увлечение не поддерживал ее муж Чарльз. Об этом хобби принцессы планируют в скором времени снять фильм.

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images

Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images

Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images

Принцесса Диана / © Associated Press

Принцесса Диана / © Associated Press

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

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