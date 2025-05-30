В мини-юбке и кроссовках: рассматриваем теннисный лук принцессы Дианы

Принцесса Диана / © Associated Press

Реклама

На этом архивном фото принцесса Уэльская держит в руках теннисную ракетку, подаренную ей западногерманской звездой тенниса Штеффи Граф в эксклюзивном клубе Vanderbilt Racquet Club в Лондоне.

Принцесса Уэльская Диана / © Associated Press

В тот день Диана и Штеффи сыграли парный матч. Принцесса была одета в белый топ и полосатую мини-юбку в складку, сверху набросила кардиган и обута была в белые кроссовки.

Принцесса Уэльская Диана / © Associated Press

Кроме тенниса принцесса Уэльская любила танцы и особенно балет. Она даже посещала танцевальные уроки, хотя это ее увлечение не поддерживал ее муж Чарльз. Об этом хобби принцессы планируют в скором времени снять фильм.

Реклама

Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images Принцесса Диана / © Associated Press Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images