В мини-юбке и леопардовых перчатках: "Холостячка" Злата Огневич соблазнительно позировала в фотосете

Певица в дерзком луке снялась в новой фотосессии.

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" - Злата Огневич – продолжает приятно удивлять своих поклонников все новыми и новыми экспериментами с образами.

Звезда снялась в новой фотосессии авторства Марины Малкиной, в котором продемонстрировала дерзкий эффектный лук.

Перед объективом фотокамеры певица предстала в белых лакированных ботильонах, белой мини-юбке и белом топе с лямками крест-накрест. Злата похвасталась стройной фигурой и плоским животом.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Гламурности аутфиту добавили высокие перчатки с леопардовым принтом.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Волосы Огневич собрали в высокий пучок, уложив одну прядь набок, сделала вечерний макияж и украсили уши длинными золотистыми серьгами.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

"Стиль - это не про моду (она слишком быстротечна и циклична). В целом: он про ТЕБЯ, характер, привычки, образ жизни. При знакомстве с человеком я уже невольно обращаю внимание на его стиль, и знаете, мне очень нравится такой способ познания.

Сегодня ко мне придет стилист, и мы вместе будем делать разбор моего гардероба, в сториз запощу процесс. Это очень интересно и даже полезно. Я уверена, что вы для себя узнаете много нового или просто поймете, на что стоит обратить внимание", - написала под фото певица.

Злата призналась, что она очень хочет изменений.

"Смотрю вот на эти фото и не узнаю себя, так приятно от этого. Можно столько граней в себе открыть через разные проявления!" – добавила Огневич.

Ранее в фотосессии Злата предстала в романтическом аутфите. На Злате было красное полупрозрачное платье миди с плиссированными рюшами от украинского дизайнера Нади Дзяк.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

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