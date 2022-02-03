В мини-юбке и на шпильках: экс-губернатор Аляски в эффектном луке приехала в суд

В мини-юбке и на шпильках: экс-губернатор Аляски в эффектном луке приехала в суд

57-летняя Сара Пэйлин в образе total black посетила суд.

Папарацци подловили бывшего губернатора Аляски и кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии в 2008 году - Сару Пэйлин - возле федерального суда Манхэттена. Политик приехала туда, чтобы возобновить дело против издания New York Times после того, как оно было отложено из-за положительного результата теста на Covid-19 у нее.

Выглядела политик прекрасно. Она была в отличном настроении. Сара надела все черное. На ней было короткое пальто, кожаная юбка, блузка, плотные колготы и кожаные сапоги на шпильках.

Сара Пэйлин / Getty Images

Экс-губернатор сделала себе высокую прическу, дневной макияж и надела на глаза стильные солнцезащитные очки. В ушах у нее были золотые серьги-кольца.

Сара Пэйлин / Getty Images

Напомним, в 2017 году Пэйлин подала в суд на New York Times из-за статьи, которая якобы нанесла ущерб ее репутации. В статье предполагалось, что изображение (карта), созданное комитетом политических действий Сары, спровоцировало убийство в 2011 году члена палаты представителей Габби Гиффордс из Аризоны.

Пэйлин не была достаточно известна в США, когда кандидат в президенты от Республиканской партии сенатор Джон Маккейн выбрал ее своим напарником в 2008 году.

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