В мини-юбке и на шпильках: Иванка Трамп похвасталась стройными ногами во время поездки в Нью-Йорк

Иванка Трамп опубликовала в Instagram серию снимков со своей поездки в Нью-Йорк. Она устроила импровизированную фотосессию на террасе небоскреба с видом на городскую панораму.

На фото дочь президента предстала в эффектном образе. На ней был черный удлиненный топ без рукавов и с интересными аппликациями на бедрах, а также черная мини-юбка. Наряд прекрасно подчеркнул ее подтянутую фигуру и стройные ноги.

Аутфит Иванка дополнила черными капроновыми колготами и черными остроносыми босоножками на высоких шпильках и с акцентными серебряными ремешками.

Женщина сделала идеально ровную укладку, макияж смоки-айс и завершила лук деликатным золотым браслетом и кольцом с крупным камнем.

«В состоянии души Нью-Йорка», — подписала снимки Трамп.

Напомним, Иванка Трамп надела на вечеринку в казино гламурное кутюрное платье с полупрозрачной юбкой от бренда Georges Hobeika.