В мини-юбке и с ракеткой: герцогиня Кембриджская поиграла в теннис

В мини-юбке и с ракеткой: герцогиня Кембриджская поиграла в теннис

Кейт решила поздравить молодую теннисистку лично.

Жена принца Уильяма встретилась с новой спортивной суперзвездой Великобритании Эммой Радукану, чтобы поздравить ее с исторической победой в US Open. 18-летняя девушка стала первой британкой, получивший эту победу.

Герцогиня Кембриджская и Эмма Радукану / Getty Images

Герцогиня Кембриджская - заядлая теннисистка и покровительница ассоциации Lawn Tennis Association, поэтому не упустила возможности выйти с Эммой на корт. Для игры Кэтрин выбрала темно-синюю теннисную форму и белые кроссовки, а волосы собрала с высокий хвост.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Вся эта неделя у Кейт очень насыщенная, ведь во вторник она прибыла в Озерный край на северо-запад Англии, чтобы поддержать свою инициативу о преимуществах проведения времени на природе, а также встретилась с "детьми Уиндермира", которые пережили Холокост. В среду герцогиня появилась в роскошном белом наряде в Национальной портретной галерее в Сент-Джеймсском дворце.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

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