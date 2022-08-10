В мини-юбке и ярких шлепках: победительница "Холостяка-11" прогулялась по Лондону

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан показала в Instagram Stories новые фото со своей прогулки по Лондону. Она призналась, что проводит последние дни в Великобритании и возвращается в Украину.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

"Последние дни в Лондоне. Очень соскучилась по Киеву, друзьям и своей жизни в Украине", — написала Аня.

Перед отъездом девушка фотографируется на память на фоне красивой лондонской архитектуры. На одном из фото Анна позирует в молочном топе, белой джинсовой мини-юбке с коричневым поясом и зеленых шлепках.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

На другом снимке Богдан появилась в белой футболке с узлом на животе, голубой юбке миди с принтом и разрезом и в тех же шлепках.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Напомним, ранее Аня сфотографировалась на фоне Кенсингтонского дворца в коротком платье с принтом "зебра", отлично подчеркнувшем ее стройную фигуру и длинные ноги. Наряд она сочетала с белыми кедами.

Читайте также: