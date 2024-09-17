В мини-юбке с бахромой и оливковом бомбере: принцесса Мария-Олимпия на модном ивенте в Лондоне

Девушка посетила британскую премьеру фильма "In Vogue: 1990-е" в Лондоне.

Принцесса выбрала для выхода в свет короткий черный топ, миниатюрную юбку цвета хаки на запах с бахромой и высокие коричневые сапоги из кожи. Она была также в оливковом бомбере, который отлично сочетался с юбкой.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Мария-Олимпия распустила белокурые волосы, сделала, как обычно, очень легкий макияж в натуральных оттенках и не стала надевать никаких украшений.

Напомним, недавно мы показывали, как греческая принцесса тусовалась на ивенте в Нью-Йорке в платье от украинского бренда.

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