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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В мини-юбке с бахромой и в объятиях мужа: Иванка Трамп очаровала новыми снимками из путешествия

Дочь президента США с возлюбленным съездила в штат Вайоминг, который называют ковбойским.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Иванка Трамп с мужем

Иванка Трамп с мужем / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram милые фотографии со своим мужем Джаредом Кушнером из поездки в штат Вайоминг, который находится на западе США в Скалистых горах. Она позировала в его объятиях.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

"Несколько летних пятниц назад...", - подписала снимки Иванка.

Дочь президента была одета в джинсовую куртку, черный топ и мини-юбку с разноцветным принтом и бахромой, которая подчеркнула ее стройные ноги. Лук она дополнила ковбойскими белыми сапогами на устойчивых каблуках и соломенной сумочкой на коричневом ремешке. Иванка уложила волосы в локоны, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши серьгами-кольцами.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Джаред надел черную олимпийку, белую футболку с принтом, черные брюки и серые кроссовки.

Трамп показала еще одно фото, на котором она позировала возле машины в бледно-фисташковом платье миди и с металлическим ковбойским поясом.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп в сарафане с принтом и шлепках Hermes появилась в аэропорту Венеции.

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