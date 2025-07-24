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В мини-юбке с бахромой и в объятиях мужа: Иванка Трамп очаровала новыми снимками из путешествия
Дочь президента США с возлюбленным съездила в штат Вайоминг, который называют ковбойским.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram милые фотографии со своим мужем Джаредом Кушнером из поездки в штат Вайоминг, который находится на западе США в Скалистых горах. Она позировала в его объятиях.
"Несколько летних пятниц назад...", - подписала снимки Иванка.
Дочь президента была одета в джинсовую куртку, черный топ и мини-юбку с разноцветным принтом и бахромой, которая подчеркнула ее стройные ноги. Лук она дополнила ковбойскими белыми сапогами на устойчивых каблуках и соломенной сумочкой на коричневом ремешке. Иванка уложила волосы в локоны, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши серьгами-кольцами.
Джаред надел черную олимпийку, белую футболку с принтом, черные брюки и серые кроссовки.
Трамп показала еще одно фото, на котором она позировала возле машины в бледно-фисташковом платье миди и с металлическим ковбойским поясом.
Напомним, Иванка Трамп в сарафане с принтом и шлепках Hermes появилась в аэропорту Венеции.