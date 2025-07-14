В миниатюрном сарафане и с коктейлем: леди Амелия Виндзор на финале Уимблдона

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

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Девушка присутствовала на нескольких днях Уимблдонского теннисного турнира, который проходил во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в британской столице.

29-летняя леди Амелия приехала на мероприятие в миниатюрном летнем сарафане на бретельках, с кружевной лентой и тонким черным бантом на груди и дополнила наряд светлыми эспадрильями на платформе и маленькой молочно-белой сумкой-бочонком. В руках у Амелии был прохладный коктейль, в ушах несколько золотых серьг, а на шее колье из белых камней с золотым кулоном. Аристократка распустила волосы, сделала легкий дневной макияж и надела на голову черные солнцезащитные очки.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Это не первый визит леди Амелии Виндзор на Уимблдон. Ранее она посещала это мероприятие в самом его старте и появилась перед камерами в черном сарафане длины миди в мелкий гороховый принт на тонких бретельках и обуви на платформе.

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Леди Амелия Виндзор / © Getty Images