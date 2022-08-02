В мокрой футболке и плавках: Ким Кардашьян похвасталась соблазнительной фигурой

41-летняя звезда реалити и инфлюэнсер опубликовала фотографии с отдыха.

Ким Кардашьян показала порцию снимков из отпуска, который она проводит со своими детьми.

Красавица позировала в океане в белых плавках, белом топе от SKIMS SWIM, поверх которого надела белую футболку с надписью "Суперсемейка" и завязала ее узлом на спине.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким продемонстрировала с разных ракурсов свою соблазнительную фигуру.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Кстати, Кардашьян заметно похудела. Хотя наверняка и без фотошопа здесь не обошлось.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, ранее Кардашьян примеряла бежевый обтягивающий комбинезон-сеточку на тонких бретельках, прекрасно подчеркнувший ее сексуальные формы, со съемными рукавами-перчатками.

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