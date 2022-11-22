В наряде цвета снежной мяты и с внуком: Джилл Байден встречала у Белого дома рождественскую елку

В Белом доме готовятся устанавливать рождественское дерево. Каждый год первая леди встречает елку лично. Вчера она делала это вместе со своим внуком Бо Байденом.
21 ноября в Белом доме начали готовиться к предстоящему Рождеству и новогодним праздникам. 71-летняя Джилл лично принимала главный атрибут праздника. Ель традиционно будет установлена в Голубой комнате, в этом году ее высота составляет 5,6 метров.
По традиции елку привезли на зеленой повозке, украшенной рождественскими венками и запряженной двумя лошадьми. Джилл выглядела великолепно и была одета в платье с широким поясом на талии и пальто цвета снежной мяты и подобрала к аутфиту серые туфли-лодочки на каблуках.
На шее у первой леди было украшение из жемчуга, в ушах также сверкали жемчужные серьги, а на запястье был золотой браслет. Миссис Байден сделала себе укладку и дневной макияж.
Издание Daily Mail поделилось роликом, в котором видно, как Джилл и ее внук встречали рождественскую ель. К ним присоединились и другие члены семьи.
Напомним, в выходные мы показывали фото со свадьбы старшей внучки Джо Байдена - Наоми Байден. Кадром поделилась у себя в Instagram Джилл.
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