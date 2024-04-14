В молочно-белом и в цвете хаки: рассматриваем два новых образа принцессы Софии

Шведские принц Карл Филипп и принцесса София появились на дных на публичном мероприятии.

Их королевские Высочества посетили Европейский парламент в Брюсселе. Визит был осуществлен совместно с @prinsparetsstiftelse с целью повышения знаний и обсуждения вопросов, касающихся прав детей в цифровой среде.

В соцсетях поделились видео и фотографиями с этого визита.

(листайте фото вправо)

"На этой неделе мы вместе с @prinsparetsstiftelse посетили Европейский парламент, чтобы узнать больше о регулировании Закона о цифровых услугах (DSA) с акцентом на меры, защищающие детей и молодых людей в Интернете", - написали София и Карл Филипп в Instagram.

На мероприятии мы увидели принцессу Софию в двух образах – молочно-белой блузке и широких брюках, а также в костюме цвета хаки и топе от этого же бренда Alberto Biani. Также София надела серьги Caroline Svedbom, сделала макияж и волнистую укладку.

Принц Карл Филипп надел в этот день синий костюм, белую рубашку и полосатый галстук.

Напомним, в прошлый свой выход принцесса София демонстрировала черный лук, когда вместе с Карлом Филиппом посетила симпозиум "Ctrl+Rights для повышения безопасности в Сети" в Стокгольме.

Читайте также: