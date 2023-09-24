В молочно-белом костюме и с сумкой Gucci: рассматриваем новый образ принцессы Раджвы

Иногда старший сын королевы Рании и короля Абдаллы II, которому однажды предстоит взойти на престол, публикует личные семейные фото в соцсети.

На новом таком снимке он запечатлен со своей супругой принцессой Раджвой, а также с младшим братом принцем Хашимом. 18-летний Хашим запечатлен посередине, между Раджвой и Хусейном.

"Сегодня утром навещали Хашима", - подписал кадр его брат.

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Также на втором фото Хусейн и Раджва запечатлены на улице. На Раджве был молочный удлиненный блейзер от Jacquemus под который она надела белый топ и широкие брюки. В руках принцесса несла сумку от Gucci небольшого размера. У нее были распущены и аккуратно волнами уложены волосы, на лице был легкий макияж, а в ушах золотые серьги-висюльки.

Несколькими днями ранее Хусейн с супругой посещали США. В тот день Раджва приехала на встречу в блузе Pedernal с воротником-воронкой цвета слоновой кости Edeline Lee, у нее были распущены и аккуратно уложены волнами волосы и легкий макияж на лице.

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