В молочно-белом луке: графиня Софи выбрала нежный образ для рождественского концерта

Графиня Уэссекская Софи вместе со старшими членами королевской семьи присутствовала на концерте "Королевские гимны: вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве.
Ее запечатлели в первом ряду на службе в Вестминстерском аббатстве вместе с принцем и принцессой Уэльскими, а также королем Чарльзом III и королевой-консортом Камиллой.
Как и королева-консорт Камилла графиня Софи отдала предпочтение наряду светлых оттенков. На ней было двубортное шерстяное пальто песочно-белого цвета с начесом от Max Mara, под пальто у графини было платье с высоким воротом от Reiss, питоновый клатч в руках и обута Софи была в высокие коричневые сапоги на каблуках.
Любимая невестка королевы Елизаветы II надела серьги-висюльки с жемчужными камнями, распустила белокурые волосы и сделала легкий вечерний мейк-ап.
Королева Камилла, напомним, была одета в белоснежное пальто, под которым было платье с принтом и в руках держала клатч от любимого бренда сумок королевы Елизаветы II.
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