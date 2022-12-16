В молочно-белом луке: графиня Софи выбрала нежный образ для рождественского концерта

Графиня Уэссекская Софи вместе со старшими членами королевской семьи присутствовала на концерте "Королевские гимны: вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве.

Ее запечатлели в первом ряду на службе в Вестминстерском аббатстве вместе с принцем и принцессой Уэльскими, а также королем Чарльзом III и королевой-консортом Камиллой.

Королева Камилла и король Чарльз III с другими старшими членами семьи / Фото: Associated Press

Как и королева-консорт Камилла графиня Софи отдала предпочтение наряду светлых оттенков. На ней было двубортное шерстяное пальто песочно-белого цвета с начесом от Max Mara, под пальто у графини было платье с высоким воротом от Reiss, питоновый клатч в руках и обута Софи была в высокие коричневые сапоги на каблуках.

Любимая невестка королевы Елизаветы II надела серьги-висюльки с жемчужными камнями, распустила белокурые волосы и сделала легкий вечерний мейк-ап.

Графиня Уэссекская Софи / Фото: Getty Images

Королева Камилла, напомним, была одета в белоснежное пальто, под которым было платье с принтом и в руках держала клатч от любимого бренда сумок королевы Елизаветы II.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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