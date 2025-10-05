В молочно-белом наряде и с бриллиантами в ушах: Меган Маркл неожиданно приехала в Париж

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня Сассекская посетила показ женской коллекции Balenciaga Весна/Лето 2026 в рамках Недели моды в Париже. Представитель Меган сообщил изданию People, что она посетила показ Balenciaga, чтобы поддержать Пьерпаоло Пиччоли, который недавно занял пост креативного директора Модного дома.

«За эти годы герцогиня носила множество нарядов от Пьерпаоло. Они тесно сотрудничали, совместно создавая образы для ключевых моментов на мировой арене», — говорится в заявлении для прессы. «Она давно восхищалась его мастерством и современной элегантностью, и сегодняшний вечер не стал исключением. Этот вечер отражает кульминацию многолетней творческой и дружеской связи, что нашло отражение в ее поддержке его новой творческой главы в Balenciaga», — заявил представитель Маркл.

Меган Маркл на показе Balenciaga в Париже / © Getty Images

На показ герцогиня приехала в сшитом специально на заказ молочно-белом костюме с накидкой от Balenciaga и черных туфлях-лодочках на каблуках. В руках Меган держала небольшой черный клатч, сделала очень минималистичный макияж и собрала волосы в гладкий пучок. Ее образ дополняли бриллиантовые серьги-гвоздики, помолвочное кольцо с бриллиантом и нюдовый маникюр.

Принца Гарри с собой в Париж Меган не взяла, а зря, ведь пара могла бы провести и романтичный вечер только вдвоем.