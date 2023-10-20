В молочно-белом пальто и с любимой прической: принцесса Анна на приеме во дворце

Королевская принцесса Анна появилась на приеме короля Чарльза III и королевы Камиллы в Букингемском дворце.
Прием был организован вчера в честь персонала, который помогал с организацией похорон покойной королевы Елизаветы II и во время коронации Чарльза и Камиллы.
Сестра короля была в молочно-белом пальто, которое дополнила черными перчатками и шарфом на шее. На плече у нее висела черная сумка на тонком ремешке.
Из украшений Ее Высочество подобрала золотую цепочку на шею, золотые серьги с жемчугом, накрасила губы блеском и сделала свою любимую фирменную укладку. Анна с удовольствием общалась с гостями и исполняла свои королевские обязанности.
Ранее мы рассказывали, что "похудевшая" монархия короля Чарльза III может оказаться в кризисе и монарх стремиться найти из него выход, а для этого хочет привлечь к исполнению королевских обязанностей сестер Йоркских – принцесс Беатрис и Евгению.
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