В молочно-белом пальто: красивая королева Камилла с Чарльзом на садовой вечеринке

Королевская пара находится с первым после своей коронации визитом в Северной Ирландии.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

После визита в Ньютаунэбби, где королевская чета открыла новый Сад коронации, воздвигнутый в ознаменование восшествия на престол короля Чарльза III, супруги отправились на садовую вечеринку в замок Хиллсборо.

Камилла в этот день была в молочно-белом платье прямого силуэта и пальто от дизайнера Брюса Олдфилда, который создал для нее ее коронационный наряд. Обута была все в те же светлые замшевые туфли от Eliot Zed, а на голове у нее была шляпа от ирландского шляпника Philip Treacy.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Королева также надела перчатки в тон ее наряда, чокер из четырех нитей жемчуга с бриллиантовой застежкой, жемчужные серьги-клипсы. Сделала свою фирменную прическу и макияж. А на пальто пришпилила драгоценную брошку.

Король Чарльз был в том же образе, что и во время первого мероприятия в Северной Ирландии.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Напомним, недавно стало известно, что Чарльз и Камилла будут коронованы еще раз на специальной шотландской церемонии в Шотландии в первую неделю июля.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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