В молочно-белом платье и туфлях с шипами: принцесса Евгения на вечеринке в саду

На знаменитый Garden Party Ее Высочество приехала в молочно-белом платье с короткими рукавами из крепдешина от Ulla Johnson, в ободке на голове с бантом сзади и в туфлях-лодочках оттенка металлик с шипами от Maison Valentino.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Принцесса сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула помадой губы, а волосы собрала в аккуратную прическу. Евгения была под зонтом, так как погода в этот день выдалась дождливой.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Старшая сестра Евгении – принцесса Беатрис – также блистала в этот день на садовой вечеринке. Она выбрала более яркий образ и была в платье миди с рюшами от Beulah London с длинными рукавами, круглой горловиной и украшенном жемчужинами. К платью она подобрала ободок на голову от Emily-London, нюдовые туфли-лодочки с застежками и на каблуках Jennifer Chamandi и светлый плетеный клатч Anya Hindmarch.

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

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