В молочном аутфите и с красивым колье на шее: Меган Маркл блистала на саммите в Нью-Йорке

Меган и Гарри вчера прилетели в Нью-Йорк, чтобы посетить мероприятие, посвященное Всемирному дню психического здоровья.
Герцог и герцогиня Сассекские приняли участие в родительском саммите их фонда Archewell Foundation "Психическое благополучие в эпоху цифровых технологий" в рамках фестиваля Всемирного дня психического здоровья Project Healthy Minds в Нью-Йорке.
42-летняя Меган прибыла на саммит в блейзере с открытыми плечами от Altuzarra из натуральной шерсти с открытыми плечами цвета слоновой кости, стоимостью 2 195 долларов, дополнив его брюками от этой же марки за 1 275 долларов, телесными туфлями-лодочками Aquazzura за 695 долларов.
Герцогиня собрала в низкий пучок, сделала насыщенный макияж глаз и нюдовой помадой подчеркнула губы, также у нее в ушах были миниатюрные золотые серьги, сделанные на заказ Sarahhendler в форме копья с изумрудами и сапфирами, а на шее лаконичное золотое колье. Также мы заметили, что на пальце герцогини снова отсутствовало ее помолвочное кольцо, которое в прошлом месяце находилось в ремонте и, судя по всему, все еще там.
Принц Гарри был в черном костюме, белой рубашке и с черным галстуком.
На мероприятии супруги выглядели взволнованными. Все потому, во время саммита некоторые родители поделились трагическими историями, связанными с психическим здоровьем их детей. Меган и Гарри расчувствовались и в конце саммита поблагодарили всех, кто поделился своими личными историями.
Меган призналась, что некоторые истории, рассказанные родителями при их первой встрече, довели ее до слез, пишет Daily Mail.
"Год назад, когда мы встретились с некоторыми семьями, а не со всеми, было невозможно не плакать, поскольку я уверена, что многие из вас сегодня слышали эти истории", - сказала она. "Вы можете слышать эти истории снова, снова и снова, и они по-прежнему будут иметь такое же эмоциональное воздействие, потому что они просто разрушительны".
Герцогиня также поделилась своими опасениями за своих детей, которые растут в эпоху, когда социальные сети играют такую большую роль в жизни каждого человека.
"Как родители, хотя наши дети еще очень юны, им два с половиной и четыре с половиной года… но социальные сети не исчезнут", — продолжила она. Меган описала свою роль матери как "самую важную вещь в ее жизни, прежде чем рассказать о своих опасениях по этому поводу.
Напомним, Кейт и Уильям вчера тоже посетили мероприятие, посвященное ментальному здоровью.
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