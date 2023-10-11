В молочном аутфите и с красивым колье на шее: Меган Маркл блистала на саммите в Нью-Йорке

Герцог и герцогиня Сассекские приняли участие в родительском саммите их фонда Archewell Foundation "Психическое благополучие в эпоху цифровых технологий" в рамках фестиваля Всемирного дня психического здоровья Project Healthy Minds в Нью-Йорке.

Герцог и герцогиня Сассекские / Фото: Associated Press

42-летняя Меган прибыла на саммит в блейзере с открытыми плечами от Altuzarra из натуральной шерсти с открытыми плечами цвета слоновой кости, стоимостью 2 195 долларов, дополнив его брюками от этой же марки за 1 275 долларов, телесными туфлями-лодочками Aquazzura за 695 долларов.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Герцогиня собрала в низкий пучок, сделала насыщенный макияж глаз и нюдовой помадой подчеркнула губы, также у нее в ушах были миниатюрные золотые серьги, сделанные на заказ Sarahhendler в форме копья с изумрудами и сапфирами, а на шее лаконичное золотое колье. Также мы заметили, что на пальце герцогини снова отсутствовало ее помолвочное кольцо, которое в прошлом месяце находилось в ремонте и, судя по всему, все еще там.

Принц Гарри был в черном костюме, белой рубашке и с черным галстуком.

Герцог и герцогиня Сассекские / Фото: Associated Press

На мероприятии супруги выглядели взволнованными. Все потому, во время саммита некоторые родители поделились трагическими историями, связанными с психическим здоровьем их детей. Меган и Гарри расчувствовались и в конце саммита поблагодарили всех, кто поделился своими личными историями.

Меган призналась, что некоторые истории, рассказанные родителями при их первой встрече, довели ее до слез, пишет Daily Mail.

Герцог и герцогиня Сассекские / Фото: Associated Press

"Год назад, когда мы встретились с некоторыми семьями, а не со всеми, было невозможно не плакать, поскольку я уверена, что многие из вас сегодня слышали эти истории", - сказала она. "Вы можете слышать эти истории снова, снова и снова, и они по-прежнему будут иметь такое же эмоциональное воздействие, потому что они просто разрушительны".

Герцогиня также поделилась своими опасениями за своих детей, которые растут в эпоху, когда социальные сети играют такую ​​большую роль в жизни каждого человека.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Как родители, хотя наши дети еще очень юны, им два с половиной и четыре с половиной года… но социальные сети не исчезнут", — продолжила она. Меган описала свою роль матери как "самую важную вещь в ее жизни, прежде чем рассказать о своих опасениях по этому поводу.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Напомним, Кейт и Уильям вчера тоже посетили мероприятие, посвященное ментальному здоровью.

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