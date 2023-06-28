В молочном блейзере и с яркими губами: дочь королевы Елизаветы II приехала на фестиваль

72-летняя принцесса олицетворяла совершенство королевского стиля, надев темно-синее чайное платье, украшенное летним цветочным принтом и облегающий кремовый блейзер. Обута Ее Высочество была в черные туфли-лоферы без каблуков, а на плече у нее висела кожаная сумка на тонком ремешке.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Принцесса Анна дополнила образ ожерельем из жемчуга, серьгами-гвоздиками и сделала свою фирменную прическу. В макияже королевская особа акцентировала внимание на красных губах. К лацкану ее блейзера была приколота ее любимая золотая брошь в виде лошади, которую она носит еще с 80-х годов.

Этот фестиваль королевская принцесса посещала ранее несколько раз, а ее дочь Зара Филлипс в 2006 году соревновалась здесь, перед тем как стать чемпионкой мира.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Напомним, недавно принцесса Анна посещала Royal Ascot и произвела фурор на публике в наряде цвета Тиффани.

Принцесса Анна на королевских скачках в Аскоте / Фото: Getty Images

Читайте также: