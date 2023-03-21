В молочном блейзере и стильных брюках: принцесса Уэльская на деловой встрече в Лондоне

Принцесса Уэльская сегодня посетила штаб-квартиру NatWest в Лондоне, куда приехала, чтобы провести собрание своей новой бизнес-целевой группы по раннему развитию детей.

41-летняя принцесса Уэльская расширяет свою миссию заботы о детях. Она решила сосредоточиться на лидерах бизнеса и финансов на следующем этапе своей кампании, чтобы подчеркнуть важность ранних лет развития детей.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

После работы с учеными и экспертами в области психического здоровья в течение последнего десятилетия принцесса Кейт теперь сотрудничает с бизнесом. Сегодня Ее Высочество посетила лондонскую штаб-квартиру банка NatWest, где состоялось первое собрание ее новой бизнес-целевой группы по раннему детству.

На встречу Кэтрин приехала в жакете из крепа молочного цвета от Alexander Mcqueen стоимостью 2190 долларов, дополнив образ черными классическими брюками со стрелками и высокой талией и ремнем, а обула черные замшевые туфли на каблуках Gianvito Rrossi.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

У Кейт были распущены длинные волосы, макияж с акцентом на глаза и розовым блеском подчеркнуты губы. В ушах были золотые серьги-кольца. Выглядела Кэтрин восхитительно.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также читайте В пальто цвета бирюзы и изумрудных серьгах: принцесса Уэльская с мужем на торжественном параде

Выступая перед собравшейся публикой, принцесса рассказала о том, что первые пять лет жизни детей имеют решающее значение для их развития и того, какими взрослыми они станут. "И в этом развитии играет огромную роль окружающая среда. Здоровое развитие наших детей зависит от здоровых взрослых. Вот почему у каждого из нас есть своя роль. И именно поэтому я стою здесь перед вами, чтобы попросить вас, одних из самых влиятельных бизнес-лидеров Великобритании, о вашей поддержке в создании необходимых социальных изменений", - сказала в своей речи принцесса Уэльская.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Читайте также: